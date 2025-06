Atletica cast stellare a Oslo in Diamond League Dosso debutta sui 100 c’è Duplantis

Domani, giovedì 12 giugno, Oslo ospiterà la sesta tappa della Diamond League 2025, uno degli eventi più attesi nel panorama dell’atletica internazionale. Tra le stelle in gara, il debutto di Dosso sui 100 metri e la presenza di Duplantis, pronto a stupire ancora una volta. Con un cast ricco di campioni e emozioni da vivere, questa tappa promette di regalare momenti indimenticabili e nuove sfide. È il momento di scoprire chi conquisterà il podio!

Domani, giovedì 12 giugno, si terrà a Oslo la sesta tappa della Diamond League 2025. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica fa tappa nella capitale norvegese in occasione dei Bislett Games per il primo atto di un doppio appuntamento ravvicinato in Scandinavia, che vivrà il suo secondo capitolo domenica 15 giugno a Stoccolma. L’Italia verrà rappresentata da quattro atleti, ma in generale il cast del meeting presenta tanti campioni di alto livello internazionale. Riflettori puntati in chiave azzurra sul debutto stagionale all’aperto di Zaynab Dosso, oro europeo e argento mondiale in carica nei 60 metri, pronta ad affrontare la sua prima gara dell’anno nei 100 metri dopo un problema al piede accusato nella fase finale della stagione indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it