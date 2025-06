Atalanta | cessioni e riscatti il mercato estivo prende forma

L’Atalanta si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia estiva, con operazioni mirate a rafforzare la rosa e valorizzare i talenti emergenti. Dopo aver concluso la cessione di Juan Musso all’Atletico Madrid, la società nerazzurra si concentra sui riscatti chiave: Lazar Samardzic e Marco Brescianini, giovani promesse pronte a lasciare il segno. Il mercato estivo dell’Atalanta prende così forma, puntando a competere ancora più forte in questa stagione.

L’ Atalanta inizia a muoversi sul mercato, con una serie di operazioni annunciate. La dirigenza nerazzurra - che ieri ha chiuso il capitolo Juan Musso, accordandosi con l’Atletico Madrid per la cessione definitiva del portiere argentino per 4 milioni - sta procedendo ai riscatti, già previsti, di Lazar Samardzic per 20 milioni dall’Udinese e di Marco Brescianini dal Frosinone per 10 milioni. Due giocatori giovani, con potenziali margini di crescita, che Juric avrà il compito di valorizzare più di quanto sia riuscito nell’ultimo anno a Gasperini. Sono queste le prime mosse di un giugno che servirà soprattutto per pianificare il mercato di luglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net