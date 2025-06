Assunzione in Sicilia per le donne vittime di violenza e gli orfani dei femminicidi | via libera dall' Ars

Un importante passo avanti in Sicilia: l'ARS ha approvato una norma che garantisce assunzioni riservate alle donne vittime di violenza e agli orfani di femminicidi, anche retroattivamente. Questa legge rappresenta un segnale di solidarietĂ e tutela concreta per le fasce piĂą vulnerabili della societĂ . Un esempio di come le istituzioni possano fare la differenza, rafforzando il senso di giustizia e vicinanza alle vittime.

L'Ars ha approvato la norma che introduce la retroattivitĂ della legge regionale, approvata il 31 gennaio dell'anno scorso, che prevede l'assunzione alla Regione delle vittime di femminicidio con deformazione e sfregio del viso e degli orfani. Soddisfatto il presidente della Regione, Renato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Assunzione in Sicilia per le donne vittime di violenza e gli orfani dei femminicidi: via libera dall'Ars

