Assilea Paolo Guzzetti nominato Presidente per il triennio 2025-2027

Con grande entusiasmo, Assilea annuncia la nomina di Paolo Guzzetti a Presidente per il triennio 2025-2027. Figura di spicco nel settore del leasing, Guzzetti porta con sé un bagaglio prezioso di competenze e leadership che promettono di guidare l’associazione verso nuovi traguardi. La scelta unanime del Consiglio testimonia fiducia e stima, segnando un nuovo capitolo di crescita e innovazione. Ecco cosa aspettarci dal futuro sotto la sua guida.

(Adnkronos) – Il Consiglio di Assilea – Associazione italiana leasing ha eletto all’unanimitĂ nella giornata odierna Paolo Guzzetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alba Leasing, alla Presidenza dell’Associazione per il triennio 2025-2027. Il Consiglio – si ricorda in una nota – ha anche votato la squadra dei Vice Presidenti con: Christian Fischnaller (Hypo Vorarlberg . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Assilea, Paolo Guzzetti nominato Presidente per il triennio 2025-2027; Viaggi aerei in Europa, cosa cambia per i diritti dei passeggeri; Scintille tra Messi e James Rodriguez, rissa sfiorata: cos’è successo – Video.

Assilea, Paolo Guzzetti nominato Presidente per il triennio 2025-2027 - ), Enrico Giancoli (BCC Leasing), Stefano Schiavi (BNP Paribas Leasing Solutions) e Massimo Tripuzzi ( ...