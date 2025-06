Assegno di Inclusione ADI | ecco la data del pagamento di giugno 2025

Se sei tra coloro che beneficiano dell'Assegno di Inclusione (ADI), è importante conoscere le date dei pagamenti. Per giugno 2025, l'appuntamento è ormai vicino: scopri quando riceverai il sostegno economico, pensato per aiutare le famiglie in difficoltà a riscoprire stabilità e inclusione sociale. Restate sintonizzati per tutte le novità e i dettagli pratici!

L' Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento sociale.

L'Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, rappresenta un'importante misura di sostegno per le famiglie in difficoltà economica.

Assegno di inclusione giugno 2025, ecco le date di pagamento INPS: sabato 14 per i nuovi beneficiari, venerdì 27 per il rinnovo mensile.