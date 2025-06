Assegnazioni provvisorie 25 26 | neoimmessi per altro grado e assunti da GPS Risposte ai quesiti

Se sei un docente neoimmesso o assunto da GPS, le assegnazioni provvisorie del 25/26 rappresentano un passaggio cruciale. In attesa delle nuove disposizioni sul CCNI, è normale porsi numerosi dubbi sulle istanze da presentare e sulle procedure da seguire. Per aiutarti a navigare in questa fase di transizione, abbiamo raccolto le risposte ai quesiti più frequenti, per garantirti chiarezza e serenità nel tuo percorso professionale.

In attesa della riscrittura del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, i docenti interessati si pongono diverse domande in merito allae istanzae da presentare. Rispondiamo ad alcuni quesiti posti in redazione. L'articolo Assegnazioni provvisorie 2526: neoimmessi, per altro grado e assunti da GPS. Risposte ai quesiti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assegnazioni - provvisorie - quesiti - neoimmessi

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

