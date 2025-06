Assalto nella notte al casello di Mottola | banda fa esplodere la cassa automatica

Un assalto in piena notte scuote Mottola, nel cuore della Puglia. Intorno alle 2, un gruppo di malviventi ha messo a segno un furto audace e violento, facendo esplodere la cassa automatica del casello autostradale. La scena, pianificata nei minimi dettagli, ha lasciato dietro di sé macerie e imponenti danni. La polizia indaga per identificare i responsabili e garantire la sicurezza della comunità .

È accaduto tutto nel cuore della notte. Un gruppo di malviventi ha preso di mira il casello autostradale di Mottola, in provincia di Taranto, facendo esplodere la cassa automatica per impossessarsi dell'incasso. L'azione, pianificata nei minimi dettagli, si è consumata attorno alle 2: un ordigno rudimentale ma efficace è stato collocato sotto la colonnina del pagamento automatico. L'esplosione ha distrutto la struttura, consentendo ai ladri di arraffare il denaro e dileguarsi nel buio, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Immediato l'intervento della Polizia Stradale, che ha isolato l'area per avviare i rilievi.

