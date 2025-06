Assalto al casello autostradale di Mottola con l' esplosivo rapina alla cassa dei pedaggi

Un’onda di tensione travolge Mottola: un violentissimo assalto al casello autostradale, con una potente esplosione e una fuga fulminea con il bottino. La scena, orchestrata da una presunta banda di professionisti, scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Ma cosa si nasconde dietro questa audace rapina? La polizia sta appena iniziando a mettere insieme i pezzi di questo inquietante enigma.

Violenta esplosione al casello autostradale di Mottola: la banda assalta la cassa dei pedaggi e fugge col bottino. L'ipotesi: banda di professionisti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Assalto al casello autostradale di Mottola con l'esplosivo, rapina alla cassa dei pedaggi

In questa notizia si parla di: casello - autostradale - mottola - cassa

Non hanno l'estintore nel camion, lo rubano al casello autostradale: nei guai - Un controllo di routine si trasforma in un caso di furto! Due autotrasportatori sono stati colti in flagrante sulla A13 per aver rubato un estintore al casello.

Ne parlano su altre fonti

Mottola, colpo della banda sull'A14: fanno esplodere la cassa al casello e fuggono con il bottino; Mottola, esplosione al casello autostradale: portati via i soldi dalla cassa; Assalto notturno al casello autostradale di Mottola.

Mottola, assalto al casello dell’A14: esploso come un bancomat. La banda via con i soldi dei pedaggi - Il boato ha spaventato gli automobilisti di passaggio, ma non ci sarebbero feriti.

Mottola, colpo nella notte sull’A14: banda fa esplodere la cassa del casello e fugge con il bottino - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Assalto notturno al casello autostradale di Mottola: usato un ordigno per rubare il denaro dalla cassa continua - L’esplosione, violenta e udibile a distanza, ha causato gravi danni alla struttura, oltre ad allarmare diversi automobilisti di passaggio che hanno immediatamente segnalato l’accaduto.