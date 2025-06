Asllani sul futuro | Stanco ne parleremo più avanti Ora il Mondiale

Asllani, già in partenza verso gli Stati Uniti per il Mondiale per Club, preferisce sorvolare sul suo futuro, concentrato ora sulla grande occasione internazionale. La sua dedizione e determinazione sono evidenti, ma cosa riserverà il domani a questo talento albanese? Per ora, il focus è sull’attuale sfida e sulla magica avventura che lo attende. Dopo questa esperienza, il suo cammino si arricchirà di nuovi capitoli? Solo il tempo potrà svelarlo.

Asllani ha parlato del suo futuro cercando comunque di sorvolare immediatamente. L’albanese presto si aggregherà all’Inter per il Mondiale per Club. SLALOM SUL FUTURO – Ieri Kristjan Asllani e la sua Albania hanno trovato solamente il pareggio sul campo della Lettonia. Il regista dell’Inter ha giocato novanta minuti e adesso si aggregherà con la squadra di Cristian Chivu negli States per il Mondiale per Club. Alla domanda sul futuro, il ragazzo di Elbasan ha voluto dribblare rispondendo in questo modo: « Il futuro non lo conosco, non so cosa succederà. Adesso c’è il Mondiale per Club e poi parleremo di mercato o di altro con il club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani sul futuro: «Stanco, ne parleremo più avanti. Ora il Mondiale»

