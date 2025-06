Asllani Inter addio in vista | il sostituto può arrivare dal Parma

L'Inter si prepara a salutare Asllani, con il suo possibile sostituto proveniente dal Parma: P.W.242. La trattativa tra i club milanesi e i ducali si è intensificata, puntando sul giovane talento. Tra le opzioni in lista, spicca Bonny come nome caldo per l'attacco, mentre il futuro di Asllani si fa sempre più incerto.

Asllani verso l'addio all'Inter? Il centrocampista albanese ai saluti, il sostituto può essere Bernabè dal Parma. Inter e Parma si sono incontrate a Milano per discutere di mercato nelle scorse ore. Sul tavolo potrebbe essere finito il nome di Bonny, che tra i profili in lista per l'attacco, riferisce Alfredo Pedullà a Sportitalia, è di gran lunga il preferito, a maggior ragione ora che sulla panchina nerazzurra si è seduto Cristian Chivu, che lo ha allenato in Emilia. All'Inter piace molto anche Leoni per la difesa. E in caso di addio di Asllani, va tenuta accesa una pista che i nerazzurri sembrano intenzionati a battere.

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Chivu ad un passo dall’Inter, Parma già si muove per il sostituto: cosa è successo in 24 ore Partecipa alla discussione

L'#Inter vira con decisione su Cristian #Chivu! Lui il prescelto per la panchina nerazzurra, dopo l'addio di Simone #Inzaghi per l'Al Hilal e dopo il muro eretto dal #Como che non ha liberato Cesc #Fabregas. Contatti in corso col Parma per l'allenatore rumen Partecipa alla discussione

Come giocherà l'Inter di Chivu: difesa a quattro e tridente offensivo, ma anche 3-5-2; Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; Ds Parma: “Rispondo così su Bonny all’Inter e il sostituto di Chivu! Vorremmo tenere Leoni”.

Chivu Parma, è finita! UFFICIALE la risoluzione del contratto: attesa per il passaggio all’Inter. Il comunicato del club - Il comunicato del club gialloblù L’avventura di Cristian Chivu sulla panchina del Parma è ufficialment ...

Chivu ad un passo dall’Inter, Parma già si muove per il sostituto: cosa è successo in 24 ore - Sembrava fatta per la conferma di Cristian Chivu a Parma, invece nella giornata di oggi è arrivata la chiamata dell'Inter Redazione1908 5 giugno -