Asilo nido coworking e ostello in una villa confiscata alla mafia | Più servizi e nuovi posti di lavoro

In un progetto che unisce tutela, innovazione e inclusione, una villa confiscata alla mafia si trasforma in un polo multifunzionale: asilo nido, coworking, ostello e centro di formazione con vista mozzafiato sul golfo di Mondello. Un’iniziativa che non solo valorizza il patrimonio confiscato, ma crea nuovi posti di lavoro e opportunità per la comunità . Una rinascita che dimostra come il recupero possa generare futuro e speranza.

Una villa allo stato grezzo confiscata alla mafia nel 1997 e acquisita al patrimonio comunale nel 2008 diventerà un asilo, scuola dell'infanzia, centro per l'innovazione con un coworking e ostello per lavoratori itineranti con vista panoramica sul golfo di Mondello. Lo prevede una delibera.

