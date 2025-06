ascolti tv del 10 giugno belve crime contro doc e doppio gioco

Martedì 10 giugno le luci dei riflettori televisivi si sono accese su una serata ricca di emozioni e sorprese, con il debutto di Belve Crime su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani, che ha già conquistato il pubblico con i suoi ospiti d’eccezione come Massimo Bossetti. Contemporaneamente, le fiction Doc – Nelle tue mani e Doppio gioco hanno mantenuto alta la tensione sugli schermi italiani. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti?

Gli ascolti tv della prima serata di martedì 10 giugno si sono concentrati tra il debutto di Francesca Fagnani con Belve Crime su Rai 2 e le fiction Doc – Nelle tue mani nella versione americana su Rai 1 e Doppio gioco su Canale 5. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, che ha appena rinnovato il contratto in Rai per due anni, la prima puntata di Belve Crime su Rai 2 ha visto tra gli ospiti Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Un confronto teso e serrato in cui, rispondendo alle domande dirette della presentatrice, per la prima volta Bossetti ha raccontato a lungo e in modo dettagliato la sua vicenda. 🔗 Leggi su Dilei.it