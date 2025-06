Ascoli c’è l’annuncio ufficiale! Accordo raggiunto per il trasferimento del 100% delle quote | il comunicato

Grandi novità scuotono il mondo dell’Ascoli Calcio: dopo mesi di attese e trattative, è stato ufficialmente annunciato il trasferimento del 100% delle quote alla famiglia Passeri. Una svolta storica che segna la fine di un’epoca iniziata nel 2018 con Massimo Pulcinelli, aprendo un nuovo capitolo ricco di speranze e progetti ambiziosi. L’Ascoli si appresta a scrivere un nuovo corso, pieno di entusiasmo e rinnovata fiducia.

Ascoli, ecco l’annuncio ufficiale! Accordo raggiunto per il trasferimento del 100% delle quote alla famiglia Passeri: il comunicato Svolta storica per l’Ascoli Calcio: Massimo Pulcinelli ha ufficialmente ceduto il 100% delle quote societarie alla famiglia Passeri, segnando la fine di un’era iniziata nel 2018. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, è arrivata la conferma del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ascoli, c’è l’annuncio ufficiale! Accordo raggiunto per il trasferimento del 100% delle quote: il comunicato

In questa notizia si parla di: quote - ascoli - annuncio - ufficiale

Ascoli, sfuma la trattativa con Pecci per la cessione delle quote del club - Ascoli Calcio si trova a un bivio, poiché la trattativa per la cessione delle quote al potenziale acquirente Francesco Pecci sembra sfumare.

L'Ascoli cambia proprietà: Pulcinelli cede il 100% delle quote a Passeri Vai su X

Ascoli, la famiglia Passeri prenderà tutte le quote. La Distretti Ecologici subentrerà al patron Pulcinelli dopo l’iscrizione Vai su Facebook

L’Ascoli Calcio dai Pulcinelli ai Passeri, ora è ufficiale: «Intesa per il 100% delle quote»; Ascoli, il comunicato del passaggio di quote; Cambiata la proprietà dell’Ascoli Calcio: l’intero pacchetto passa ai Passeri.

Ascoli Calcio: Pulcinelli lascia, il club passa alla famiglia Passeri Scrive ternananews.it: Storico cambio di proprietà in casa Ascoli: Massimo Pulcinelli cede il 100% delle quote.