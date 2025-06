Ascoli Calcio | imminente passaggio di proprietà tra Pulcinelli e Passeri

L’Ascoli Calcio si appresta a vivere un emozionante cambio di proprietà, con il passaggio tra le famiglie Pulcinelli e Passeri che, seppur rinviato, sembra ormai imminente. La squadra potrebbe presto intraprendere una nuova rotta sotto una gestione diversa, segnando un capitolo importante della sua storia. Resta da attendere solo l’ultimo via libera dalla Covisoc, che potrebbe definire il futuro del club in modo definitivo e suscitare grandi aspettative tra i tifosi.

Il passaggio di mano tra le famiglie Pulcinelli e Passeri slitterà di qualche giorno. Tutto pare andare verso quella direzione, salvo improvvisi cambi di luna e colpi di scena. Gli stessi ai quali abbiamo spesso assistito, forse fin troppo spesso, in queste ultime stagioni. L’ Ascoli potrebbe tracciare la sua nuova strada da seguire nel corso della prossima settimana, quando sarà tutto ben definito anche con il responso della Covisoc sulla partecipazione del Picchio al prossimo campionato di serie C. A quanto pare la scelta di lasciare definitivamente il timone, presa dall’attuale proprietà romana del club bianconero, è irremovibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli Calcio: imminente passaggio di proprietà tra Pulcinelli e Passeri

