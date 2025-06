Arsenal e Chelsea interessati a Ousmane Diomande

L'estate si annuncia calda nel mondo del calcio inglese: Arsenal e Chelsea sono entrambe interessate a Ousmane Diomande, il promettente difensore dello Sportivo CP. Con la finestra di trattative ancora aperta, i due grandi club valutano attentamente questa opportunità , puntando a rafforzare le loro retroguardie. La corsa al talento potrebbe riservare sorprese inaspettate, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Il mercato è appena entrato nel vivo e tutto può succedere.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Mikel Arteta, direttore dell’Arsenal, riconosce i fan dopo una partita della Premier League (foto di Alex PantlingGetty Images) Secondo quanto riferito, l’Arsenal e il Chelsea sono interessati a firmare il difensore dello sportivo CP Ousmane Diomande durante la finestra di trasferimento estivo. Secondo la pubblicazione portoghese O Jogo, i due club mostrano interesse per il giocatore e potrebbero anche affrontare la concorrenza di Crystal Palace. Il 21enne è molto apprezzato in tutta Europa ed è stato collegato a più club. L’Arsenal e il Chelsea potrebbero usare più profondità nella loro unità difensiva e Diomande sarebbe una solida acquisizione a lungo termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

