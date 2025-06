Ars retroattiva la legge per l' assunzione delle donne vittime di violenza

L’approvazione dell’emendamento che ho fortemente voluto e presentato, per rendere retroattiva la legge regionale sulle assunzioni delle vittime di violenza contro le donne e degli orfani a causa di un femminicidio, rappresenta un atto doveroso di giustizia e civiltà. Grazie a questo intervento, si fanno passi concreti verso un sistema più equo e protettivo, riconoscendo e valorizzando il coraggio di chi combatte ogni giorno per una società più sicura e solidale.

L'approvazione dell'emendamento che ho fortemente voluto e presentato, per rendere retroattiva la legge regionale sulle assunzioni delle vittime di violenza contro le donne e degli orfani a causa di un femminicidio, rappresenta un atto doveroso di giustizia e civiltà. Grazie a questo intervento.

Grazie per l'impegno del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel rendere retroattiva la legge a tutela delle vittime di violenza e degli orfani di femminicidio. Tutto è nato dalla storia di Barbara Bartolotti, nostra ospite all'edizione del 2020 delle Partecipa alla discussione

Violenza contro le donne, Schifani: “Dalla Sicilia un segnale di giustizia” - “Non posso non negare la commozione, dopo oltre due anni di lavoro, finalmente è stata votata per l’ultima volta la norma sul femminicidio che da oggi è ufficialmente retroattiva.

