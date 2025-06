Arrivati a Linate 80 palestinesi 17 minori saranno curati in Italia

Un arrivo che tocca il cuore: all'aeroporto militare di Linate sono giunti circa 80 palestinesi, tra cui 17 minori, tra cui il piccolo Adam, l’unico sopravvissuto di dieci fratelli. Questi giovani pazienti riceveranno cure specializzate in Italia, simbolo di solidarietà e speranza in tempi difficili. La nostra assistenza si unisce alla loro storia, portando conforto e supporto in un momento cruciale.

È appena arrivato all' aeroporto militare di Linate uno dei tre aerei che stanno portando in Italia circa 80 palestinesi, tra cui 17 minori che saranno curati nel nostro Paese. A Milano sono arrivati, in particolare, sei minori, tra cui il piccolo Adam, l'unico sopravvissuto di dieci fratelli a un raid israeliano. Sarà curato all' ospedale Niguarda. Oltre ad Adam, altri due bimbi saranno curati in Lombardia, uno al Policlinico e uno al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gli altri tre saranno invece presi in carico da strutture piemontesi. Ad attendere l'aereo, oltre al ministro degli Esteri Antonio Tajani, c'erano anche gli assessori regionali della Lombardia Guido Bertolaso e Gianluca Comazzi, il personale Areu tra cui il Direttore generale Massimo Lombardo e la struttura maxi emergenze, due mediatori culturali, il personale dell'Aeronautica Militare, della Protezione civile e dell'Oms. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arrivati a Linate 80 palestinesi, 17 minori saranno curati in Italia

