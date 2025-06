Arrivano nuove rimodulazioni da Vodafone per i clienti mobile con offerte business

Attenzione, clienti Vodafone Business: nuove rimodulazioni stanno arrivando, con possibili aumenti di prezzo che potrebbero sorprenderti. Se sei tra coloro cui è stata inviata la comunicazione, è importante essere informati sui tuoi diritti e sulle eventuali alternative. Scopri tutto quello che devi sapere per tutelarti e gestire al meglio questa situazione. Restiamo aggiornati per non lasciarci sorprendere!

Alcuni clienti di rete mobile Vodafone con offerte business potrebbero trovare una brutta sorpresa nell'area personale e in fattura: l'operatore sta infatti inviando comunicazioni informative ad alcuni di loro per avvisarli dell'arrivo di una nuova rimodulazione con aumento di prezzo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Arrivano nuove rimodulazioni da Vodafone per i clienti mobile con offerte business

