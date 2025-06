Arrivano i fondi del Mit 6 milioni per la progettazione della variante Clusone-Ponte Nossa

Grandi novità sulla Val Seriana: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato ufficialmente 6 milioni di euro per la progettazione della variante tra Clusone e Ponte Nossa. Un investimento che segna una svolta attesa da decenni, promettendo di migliorare la viabilità e la qualità della vita dei cittadini. Questa è l’occasione per trasformare un sogno in realtà e dare nuova linfa al territorio.

Val Seriana. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato ufficialmente il via libera ad Anas per avviare la fase di progettazione della variante alla Statale 671 della Val Seriana, nel tratto tra Clusone e Ponte Nossa, con un investimento complessivo di 6 milioni di euro. Si tratta di un'opera pubblica attesa da prima della svolta del millennio che ora sembra giungere ad un passaggio chiave, come annunciato dal ministro Matteo Salvini in due tappe del suo ultimo soggiorno bergamasco. "Per la viabilità della valle si apre finalmente un nuovo capitolo", dichiara Michele Schiavi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente della V Commissione Territorio, Infrastrutture e Trasporti di Regione Lombardia.

