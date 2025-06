’Arrivano i dunque’ a Villa Torlonia

Prepariamoci a vivere un’estate di emozioni e spettacoli indimenticabili a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli! La nuova stagione di Reverso, la rassegna promossa dall’associazione Sillaba, apre le porte con un evento imperdibile: domani alle 21.30, Alessandro Bergonzoni ci incanterà con ‘Arrivano i dunque’, un irresistibile invito a riflettere e sorridere. Non perdere questa occasione, perché il palcoscenico è pronto ad accoglierti!

Uno spettacolo che è una chiamata, perché "i tempi sono colmi". Al via la nuova stagione di Reverso, rassegna estiva di villa Torlonia di San Mauro Pascoli promossa dall'associazione Sillaba. Domani dalle 21.30 si prenderà la scena sul palco Alessandro Bergonzoni, che presenta lo spettacolo 'Arrivano i dunque (avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)'. Dopo il lunghissimo tour di 'Trascendi e Sali', l'artista bolognese torna in scena con una creazione che conferma la sua unicità poetica e visionaria. "Un'asta dei pensieri – scrive Bergonzoni – dove cerco il miglior (s)offerente per mettere all'incanto il verso delle cose: magari d'uccello o di poeta".

