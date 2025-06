Arriva la Beta 2 di Android 16 QPR1 che porta sui Pixel la modalità desktop di Android

Preparati a rivoluzionare la tua esperienza su Pixel: Google ha lanciato la Beta 2 di Android 16 QPR1, introducendo la tanto attesa modalità desktop. Questa novità promette un modo più efficiente e versatile di usare il tuo smartphone, portando il livello di produttività a nuovi vertici. Scopri tutte le note di rilascio e come installarla, perché il futuro del multitasking è già qui.

Google ha avviato il rilascio della beta 2 di Android 16 QPR1 su tutti i Pixel compatibili: ecco le note di rilascio e come installarla. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Arriva la Beta 2 di Android 16 QPR1 che porta sui Pixel la modalità desktop di Android

