Arresti di massa a Los Angeles violato il coprifuoco Trump | Assalto alla pace Newsom | Sta organizzando una retata militare

La città di Los Angeles si trova nel caos: arresti di massa, violazioni del coprifuoco e tensioni alle stelle. Le proteste contro le operazioni di Trump hanno scosso la città, portando alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte della sindaca Karen Bass e all'organizzazione di una retata militare. Quanto può ancora reggere questa fragile pace? La situazione resta caldissima e il futuro incerto.

Los Angeles, 11 giugno 2025 – Arresti di massa nel centro di Los Angeles, dove migliaia di manifesti stanno violando il coprifuoco entrato in vigore stanotte in alcune zone della città. Non si placa la tensione per le proteste alle operazioni anti-immigrati di Trump. La sindaca sindaca Karen Bass ha “dichiarato lo stato di emergenza locale” – introducendo il coprifuoco dalle 20 di ieri sera ora locale (le 3 in Italia) alle 6 del mattino. epa12169455 California Highway Patrol (CHP) officers detain protesters in Los Angeles, California, USA, 10 June 2025. US President Donald Trump has deployed 2,000 National Guard troops, despite not receiving a request from the state of California for any additional assistance, following large protests against ongoing immigration enforcement raids in the Los Angeles area over the last few days. 🔗 Leggi su Quotidiano.net