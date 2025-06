Arresti di massa a Los Angeles violato il coprifuoco Trump | Assalto alla pace E organizza una retata militare

Tensione alle stelle a Los Angeles, dove le violazioni del coprifuoco e le proteste anti-Trump hanno scatenato una risposta durissima delle autorità. Migliaia di persone sono state coinvolte in arresti di massa nel cuore della città, mentre la sindaca Karen Bass ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando una retata militare per ripristinare l’ordine. La crisi si intensifica, lasciando presagire un confronto che potrebbe cambiare il volto della città e oltre.

Los Angeles, 11 giugno 2025 – Arresti di massa nel centro di Los Angeles, dove migliaia di manifesti stanno violando il coprifuoco entrato in vigore stanotte in alcune zone della città. Non si placa la tensione per le proteste alle operazioni anti-immigrati di Trump. La sindaca sindaca Karen Bass ha “dichiarato lo stato di emergenza locale” – introducendo il coprifuoco dalle 20 di ieri sera ora locale (le 3 in Italia) alle 6 del mattino. Nel frattempo Trump sta organizzando una retata militare in tutta Los Angeles: ha ordinato a 4.000 uomini della Guardia Nazionale di recarsi a Los Angeles insieme a 700 Marines in servizio attivo, in quella che ha definito un'escalation necessaria per riprendere il controllo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net