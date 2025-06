Arresti di massa a Los Angeles Trump | I manifestanti sono pagati Imposto il coprifuoco Proteste a New York e Chicago

Le tensioni esplodono nelle principali città statunitensi: a Los Angeles, Donald Trump accusa i manifestanti di essere pagati o di essere semplici agitatori, alimentando il dibattito sulla veridicità delle proteste. Mentre New York e Chicago impongono il coprifuoco per contenere le rivolte, si moltiplicano le accuse di orchestrazioni ed estremismi. In un clima di scontro e sospetto, le strade si trasformano in un teatro di tensioni politiche e sociali senza precedenti.

LOS ANGELEAS (USA) – Trump sostiene che i manifestanti a Los Angeles “sono pagati da qualcuno”. Parlando con i giornalisti, il presidente americano ha detto di “non sapere chi ma qualcuno li paga oppure sono agitatori”. Alla domanda se ritenesse se i manifestanti fossero stati pagati dal governatore della California Gavin Newsom o dalla sindaca di . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arresti di massa a Los Angeles, Trump: “I manifestanti sono pagati”. Imposto il coprifuoco. Proteste a New York e Chicago

