Arresti a Los Angeles per violazioni del coprifuoco il Texas schiera la guardia nazionale

La tensione tra le strade di Los Angeles e le decisioni federali si fa sentire, con arresti massivi durante le proteste contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump. Mentre la città si mobilita, il Texas schiera la Guardia Nazionale, evidenziando la crescente tensione tra ordine pubblico e diritto di manifestare. Resta aggiornato su una vicenda che mette in discussione i limiti tra sicurezza e libertà civili.

Nella notte tra il 10 e l’11 giugno la polizia ha arrestato molte persone accusate di aver violato il coprifuoco a Los Angeles, dov’è in corso un’ondata di proteste contro la politica migratoria dell’amministrazione Trump. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Arresti a Los Angeles per violazioni del coprifuoco, il Texas schiera la guardia nazionale

In questa notizia si parla di: angeles - coprifuoco - arresti - violazioni

Coprifuoco a Los Angeles: misure straordinarie per fermare vandalismi e saccheggi - A Los Angeles, la sindaca Karen Bass ha annunciato un coprifuoco straordinario dalle 20 alle 6 per contrastare vandalismi e saccheggi che minacciano la tranquillità della città.

(? Viviana Mazza) Per la prima volta dall’inizio delle proteste a Los Angeles la sindaca Karen Bass la scorsa notte ha imposto il coprifuoco nel centro della metropoli, dalle 8 di sera alle 6 del mattino. La sindaca ha detto di averlo fatto su richiesta dei resident Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Arresti a Los Angeles per violazioni del coprifuoco, il Texas schiera la guardia nazionale; Proteste a Los Angeles, decine di arresti per violazione del coprifuoco; Usa, le proteste da Los Angeles a NYC. Arresti di massa per il coprifuoco. Trump: “Animali, pagati da qualcuno”.

Arresti a Los Angeles per violazioni del coprifuoco, il Texas schiera la guardia nazionale - Nella notte tra il 10 e l’11 giugno la polizia ha arrestato molte persone accusate di aver violato il coprifuoco a Los Angeles, dov’è in corso un’ondata di proteste contro la politica migratoria dell’ ...

Los Angeles, è il caos. Coprifuoco e arresti di massa. Trump: animali - La polizia della metropoli californiana ha annunciato di aver avviato arresti di massa contro gruppi di ...