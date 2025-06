Arrestato a Latiano per evasione fiscale in Germania il 41enne era ricercato in tutta Europa

Un italiano di 41 anni, ricercato in tutta Europa per evasione fiscale in Germania, è stato finalmente arrestato a Latiano. La sua fuga si è conclusa grazie all’efficiente collaborazione internazionale e alle forze dell’ordine italiane, che hanno messo fine a una latitanza lunga e complicata. Questo episodio dimostra come la cooperazione tra paesi sia fondamentale per combattere il crimine e garantire giustizia.

Sull'uomo, del posto, pendeva un mandato per violazioni in tema di evasione fiscale e contributiva, commessi in Germania tra il 2022 e il 2025 Partecipa alla discussione

