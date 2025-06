Arrestato a Catania un passeggero con passaporto falso | voleva volare a Londra

Se pensavi che il viaggio fosse solo questione di biglietto, ripensaci. A Catania, un passeggero georgiano di 25 anni è stato arrestato all’aeroporto “Bellini” per aver tentato di volare a Londra con un passaporto falso. La sua mossa rischiosa si è conclusa con il fermo, dimostrando che le autorità italiane sono sempre vigili contro ogni tentativo di frode. Restate aggiornati con DayItalianews per scoprire cosa accadrà dopo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Polizia di Stato blocca un 25enne georgiano all’aeroporto “Bellini”. Un cittadino georgiano di 25 anni è stato arrestato all’aeroporto di Catania mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Londra. L’uomo si era presentato regolarmente al controllo passaporti, ma ha insospettito gli agenti esibendo un documento d’identità sospetto. Il documento lettone ha insospettito gli agenti. Durante le procedure di verifica, gli agenti della Polizia di Frontiera, in servizio presso lo scalo “Vincenzo Bellini”, hanno chiesto di visionare il passaporto del giovane. Il passeggero, senza mostrare esitazioni, ha presentato un passaporto lettone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrestato a Catania un passeggero con passaporto falso: voleva volare a Londra

In questa notizia si parla di: arrestato - catania - passeggero - passaporto

Catania, giovane arrestato dai carabinieri per spaccio nel centro cittadino - Un giovane di Catania è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro della città.

Su questo argomento da altre fonti

Arrestato a Catania un passeggero con passaporto falso: voleva volare a Londra; Cerca di imbarcarsi per Londra con un passaporto falso, arrestato; Catania. Tenta di imbarcarsi con un passaporto contraffatto, arrestato passeggero cinese.

Catania, si imbarca per Istanbul con un passaporto falso: arrestato - Il ragazzo originario del Mali, Boi Illah Dansoko, è stato bloccato dalla Polizia di Stato nell'aeroporto di Catania.

In aeroporto con passaporto falso, arrestato - Durante il servizio di controllo dei passeggeri in partenza per Londra le ...