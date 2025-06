Arrampicata esordio da sogno in Coppa del Mondo Boulder per Stella Giacani della The Change Ssd di Montesilvano FOTO

Arrampicata spettacolare e talento indiscusso: Stella Giacani, giovane promessa della The Change Ssd di Montesilvano, ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo Boulder con un esordio da sogno. Dopo aver conquistato il titolo di campionessa italiana Under19 ad Arco, Stella si presenta a Praga pronta a lasciare il segno. La sua determinazione e passione promettono di scrivere pagine memorabili nella storia dell’arrampicata internazionale, e il meglio deve ancora venire.

Appena rientrata da Arco, dove ha conquistato il titolo di campionessa italiana Under19, per il secondo anno consecutivo, Stella Giacani, della The Change Ssd di Montesilvano, firma un risultato storico nel suo debutto assoluto in Coppa del Mondo Boulder. Siamo a Praga, uno dei palcoscenici.

