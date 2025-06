Arnautovic saluta l’Inter | Il nero e il blu saranno per sempre nelle mie vene – VIDEO

Marko Arnautovic saluta con cuore aperto l'Inter, lasciando un segno indelebile nel suo cuore e in quelli dei tifosi nerazzurri. Con un messaggio emozionante sui social, il formidabile attaccante austriaco celebra gli anni passati in maglia nero-blu, promettendo che il suo amore per quei colori rimarrà sempre vivo nelle sue vene. Un addio che trasmette gratitudine e affetto, mentre il suo spirito ricorda a tutti quanto il calcio possa essere anche emozione e passione.

Arnautovic, l’attaccante austriaco ha salutato i tifosi nerazzurri con un commovente post Instagram – VIDEO. Marko Arnautovic ha ufficialmente salutato l’Inter, il club che ha indossato con orgoglio negli ultimi anni. Con un messaggio ricco di emozione sui social media, l’attaccante austriaco ha espresso la sua gratitudine nei confronti della società , dei compagni di squadra e, soprattutto, dei tifosi che lo hanno sostenuto in ogni momento. «Il nero e il blu saranno per sempre nelle mie vene » ha dichiarato l’attaccante austriaco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marko Arnautovic (@m. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arnautovic saluta l’Inter: «Il nero e il blu saranno per sempre nelle mie vene» – VIDEO

