Arnautovic lettera all’Inter | Nero e azzurro per sempre nelle mie vene!

Arnautovic saluta l’Inter con parole piene di emozione e gratitudine, chiudendo ufficialmente la sua seconda avventura in nerazzurro. Dopo l’addio di Correa, un nuovo capitolo si apre, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi. Con il suo messaggio, l’attaccante austriaco dimostra quanto i colori nero e azzurro siano nel suo sangue, sottolineando che i suoi legami con l’Inter resteranno per sempre. La fine di una storia, ma anche l’inizio di nuovi orizzonti.

LETTERA DI ADDIO – Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Marko Arnautovic ha scritto una vera e propria lettera d'addio: «Ciao ragazzi, il mio tempo in questo posto che chiamo casa, è giunto alla fine. Non è mai facile dire addio, specialmente alla famiglia.

