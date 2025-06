Armi dagli Usa alla Corea del Nord | il caso cinese che scuote Washington

Un caso esplosivo scuote Washington: un cittadino cinese residente illegalmente negli USA avrebbe inviato almeno tre container di armi in Corea del Nord. Accusato di cospirazione e di agire come agente per un governo straniero, il suo gesto potrebbe avere ripercussioni geopolitiche di vasta portata. La vicenda mette in luce le tensioni internazionali e i rischi nascosti dietro le silenciose rotte commerciali clandestine. Ma cosa si cela davvero dietro questa rete segreta?

