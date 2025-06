Armato con una pistola giocattolo terrorizza i passeggeri di un treno dalla stazione

Un gesto irresponsabile e crudele ha trasformato una normale corsa in un incubo per i viaggiatori di un treno, quando un uomo armato di una pistola giocattolo ha seminato il panico tra i passeggeri. La sua azzardata bravata ha spinto molti a pensare al peggio, ma grazie all’intervento rapido della polizia ferroviaria, la minaccia è stata neutralizzata. La vicenda si conclude con l’arresto del responsabile, che ora dovrà rispondere delle sue azioni.

Non pochi passeggeri hanno pensato che l'arma che impugnava fosse vera. Per questo, spaventati, hanno allertato le forze dell'ordine. Sono stati gli agenti della polizia ferroviaria a fermare un uomo di 28 anni che nella mattinata di mercoledì ha seminato il panico tra i passeggeri di un treno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Armato con una pistola giocattolo terrorizza i passeggeri di un treno dalla stazione

In questa notizia si parla di: passeggeri - treno - armato - pistola

Ponte del 2 giugno, boom dei viaggi in treno verso la Riviera. Riccione, aumento del +320% di passeggeri - In vista del ponte del 2 giugno, i dati di Trainline evidenziano un boom nei viaggi in treno verso la riviera, con un incremento del 320% di passeggeri diretti a Riccione.

Uomo armato nella stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro: ha puntato la pistola contro i passeggeri sul treno Partecipa alla discussione

Uomo armato in stazione: pistola contro i passeggeri sul treno Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Armato con una pistola giocattolo terrorizza i passeggeri di un treno dalla stazione; Uomo armato alla stazione di San Zenone Lambro, panico fra i passeggeri: “Non sappiamo se la pistola è finta”; Metropolitana M2 di Milano bloccata, ritardi di oltre 15 minuti: passeggeri a bordo.

Uomo armato nella stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro: ha puntato la pistola contro i passeggeri sul treno - Un uomo armato è stato segnalato questa mattina nella stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, un comune della città metropolitana di Milano ...

San Zenone al Lambro, paura in stazione: uomo punta una pistola giocattolo sui pendolari - L’uomo, 28 anni, in maglietta blu e tuta scura, con problemi psichici, minacciava i ...