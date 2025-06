Armani pronto a comprare la storica Capannina di Forte dei Marmi trattative in corso | le indiscrezioni sul ‘colpo’ milionario di Re Giorgio

Armanci e la storica Capannina di Forte dei Marmi pronti a unirsi in un’inedita alleanza tra due leggende dello stile italiano. Tra indiscrezioni di trattative e il sospetto di un colpo milionario, il gossip infiamma la Versilia, alimentando sogni e aspettative. Secondo Fashionmagazine.it e il Corriere della Sera, “Re Giorgio” sarebbe interessato a...

Un’alleanza tra due icone assolute dello stile italiano: l’eleganza rigorosa e senza tempo di Giorgio Armani e la spensierata e intramontabile mondanità de “ La Capannina di Franceschi” di Forte dei Marmi. Per ora è solo un’indiscrezione, un “rumor” che agita la Versilia da giorni, ma tanto basta per infiammare l’immaginario collettivo. Secondo quanto riportato da Fashionmagazine.it e dal Corriere della Sera, “ Re Giorgio” sarebbe interessato a rilevare lo storico locale, simbolo della vita notturna italiana fin dal 1929. Sul tavolo della famiglia Guidi, proprietaria del locale (guidato per quasi 50 anni dal compianto patron Gherardo Guidi, scomparso nel 2023 – ndr, correggendo il refuso temporale), sarebbe giunta un’offerta concreta da parte dello stilista e imprenditore: c irca 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it