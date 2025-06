Armani Exchange lancia THE A|X SPOT | moda musica e community al centro di Milano e Roma

L’idea è semplice: creare un ponte tra moda, musica e community, trasformando momenti quotidiani in esperienze indimenticabili. Armani Exchange lancia THE AX SPOT, un progetto innovativo che accende i weekend di giugno a Milano e Roma, portando energia e stile in spazi iconici. Due città, un’unica passione: vivere il lifestyle a tutto tondo, dove trend e socialità si incontrano. Un invito a partecipare e lasciarsi trasportare dall’onda dell’eccitazione.

Armani Exchange accende i weekend di giugno. Nelle grandi città, i confini tra moda, musica e lifestyle si confondono sempre di più. Ed è proprio in questo spazio fluido che si inserisce THE AX SPOT, il nuovo progetto firmato Armani Exchange che accende Milano e Roma con due takeover, pensati per trasformare luoghi iconici, per il food, in esperienze immersive per la propria community. Due eventi, due città, un'unica energia. L’idea è semplice: portare lo stile AX fuori dai contesti tradizionali e inserirlo nel flusso della vita cittadina urbana, dove la gente si incontra, si esprime, si riconosce. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Armani Exchange lancia THE A|X SPOT: moda, musica e community al centro di Milano e Roma

