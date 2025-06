Argentina pari con Colombia | favore di Scaloni su Lautaro Martinez

In una notte di passione al Monumental di Buenos Aires, l’Argentina e la Colombia si sono affrontate in un combattuto pareggio 1-1, lasciando i tifosi col fiato sospeso. Nonostante le aspettative, Scaloni ha sorpreso tutti non schierando Lautaro Martinez nemmeno per un minuto, confermando il suo piano strategico. Un segnale chiaro di come la Selección stia plasmando il proprio cammino verso il Mondiale del 2026.

L’Argentina alle 2 italiane ha giocato in casa contro la Colombia pareggiando 1-1 nella partita di qualificazione per il Mondiale del 2026. Lautaro Martinez non fa neanche un minuto. CUORE SELECCION – L’Argentina nella notte ha ottenuto un pareggio nell’incontro contro la Colombia che si è giocato al Monumental, stadio del River Plate. A Buenos Aires va in scena un match combattuto, con Scaloni che mantiene ancora la parola non mandando in campo neanche per un minuto il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Nei giorni scorsi, infatti, aveva parlato di un Toro bisognoso di riposo. Di conseguenza il capitano nerazzurro arriverà al Mondiale per Club negli States ben riposato, dopo aver giocato zero minuti in due partite contro Cile e Colombia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Argentina, pari con Colombia: favore di Scaloni su Lautaro Martinez

