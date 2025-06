Argentina l’ex presidente Kirchner condannata | non potrà ricandidarsi I suoi sostenitori protestano Milei esulta

La sentenza della Corte suprema argentina, che condanna Cristina Fernández de Kirchner a sei anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici, scuote le basi della politica nazionale. La decisione, finalizzata a contrastare accuse di frode, ha già scatenato proteste tra i suoi sostenitori e reazioni contrastanti come quella di Milei, che esulta. Un capitolo cruciale si chiude, ma le ripercussioni sul futuro politico del paese sono ancora tutte da scrivere.

La Corte suprema di giustizia argentina ha confermato la condanna a sei anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per l’ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, ritenuta colpevole di frode ai danni dello Stato. La sentenza, pronunciata martedì 10 giugno, scuote la politica argentina: Kirchner, una delle indiscusse protagoniste della storia recente del Paese, non può più candidarsi come deputata della provincia di Buenos Aires alle elezioni del prossimo settembre, come aveva annunciato. A causa della sua età, 72 anni, si prevede che la presidente del Partito Giustizialista, la principale forza di opposizione al governo di Javier Milei che ha celebrato la sentenza, sconterà la pena agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Argentina, l’ex presidente Kirchner condannata: non potrà ricandidarsi. I suoi sostenitori protestano, Milei esulta

In questa notizia si parla di: argentina - kirchner - presidente - condannata

Argentina: confermata condanna a ex presidente Cristina Kirchner - L'Argentina conferma la condanna a Cristina Fernández de Kirchner, respingendo il ricorso dell'ex presidente.

Cristina Kirchner è stata condannata in tre gradi di giudizio, in primo grado quando Milei era un semplice deputato di un partitino dell’opposizione che aveva due seggi mentre lei era vicepresidente della Nazione. Nessuno dei tanti magistrati che l’hanno proc Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La condanna a Cristina Kirchner cambia tutto in Argentina; La carriera politica di Cristina Kirchner è finita, almeno per ora; Cristina Kirchner, l'ex presidente argentina condannata a sei anni di carcere per corruzione: «I giudici sono burattini».

Argentina, l'ex presidente Kirchner condannata a 6 anni di carcere per corruzione: «I giudici sono burattini» - Finisce la sua corsa alle elezioni legislative provinciali del 7 settembre nel distretto di Buenos Aires.

Argentina, condanna Cristina Fernández de Kirchner: la Corte Suprema conferma sei anni di carcere - La Corte Suprema argentina ha confermato martedì la condanna a sei anni di carcere per l'ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, con una sentenza che la esclude definitivamente dalle cariche pub ...

Argentina, l'ex presidente Cristina Kirchner condannata a sei anni di carcere - Sono scritte tutte lì le ragioni per cui la Corte suprema conferma la condanna: sei anni di carcere per corruzione.