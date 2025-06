Arezzo 7 8 innesti per la prossima stagione Gli obiettivi di calcio mercato

rosa competitiva e all’altezza delle ambizioni, puntando su innesti di qualità e esperienza. Con questi 7-8 rinforzi, il club mira a rafforzare le fila e a consolidare la sua posizione, avvicinandosi sempre più al sogno della serie B. L'obiettivo è chiaro: costruire una squadra solida e vincente, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il presidente Guglielmo Manzo, nella sua ultima intervista, parlò di 78 giocatori da inserire in organico per la prossima stagione, tutti di alto livello e funzionali alla rincorsa verso la serie B. L'Arezzo, fatte salve le incognite di mercato, in vista del nuovo campionato sta cercando un.

Calciomercato Arezzo: rinnovi per Tavernelli e Righetti, strategie per la prossima stagione - Il calciomercato è alle porte e l'Arezzo non resta a guardare! Con i rinnovi di Tavernelli e Righetti, il club sta gettando le basi per una stagione da protagonista.

