arena stalloni grande cinema sotto le stelle

L’incanto delle serate estive, il profumo della notte, la luna in bilico nel cielo e la magia del cinema, che trasporta in altri mondi e in altre storie. Tutto questo è, anche quest’anno, Cinema sotto le stelle, all’ Arena Stalloni di via Campo Samarotto a Reggio. Da questa sera sino al 5 settembre, il grande schermo all’aperto prende vita e si trasforma in un veicolo verso l’avventura, l’amore e la cultura. La programmazione è nuovamente sotto l’egida di Arci Reggio Emilia, con la collaborazione dell’Ufficio Cinema del Comune di Reggio, la Regione, Fice e la sponsorizzazione di Gruppo Hera, Coop Alleanza 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it