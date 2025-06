Area Vasta giovedì 12 giugno la prima riunione operativa

Il 12 giugno segna un passo importante per l’Area Vasta Giustizia 236, con la prima riunione operativa dedicata ai sindaci e ai referenti dell’Ufficio Europa Intercomunale. Un momento cruciale per rafforzare sinergie e definire strategie condivise, portando avanti un progetto ambizioso di collaborazione intercomunale. Questo incontro rappresenta l’inizio di un percorso di crescita e integrazione per i territori coinvolti, consolidando il nostro impegno verso un sistema più efficiente e coeso.

Area Vasta: Si terrà giovedì 12 giugno la riunione organizzativa rivolta ai sindaci aderenti, ai loro delegati e ai referenti dell’Ufficio Europa Intercomunale. La convocazione fa seguito alla recente costituzione e l’attivazione del servizio Europa siglate dai Comuni di Frosinone, Alatri, Arnara. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Area Vasta, giovedì 12 giugno la prima riunione operativa

