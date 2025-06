Arbitro picchiato la rabbia del Coni | Occorre una punizione severa

Un episodio grave scuote il mondo dello sport: un arbitro vittima di un'aggressione da parte di un genitore, un gesto che riflette un inquietante degrado sociale. La rabbia del Coni richiede una punizione severa, ma più di tutto ci interroga il comportamento degli adulti e l'importanza di promuovere valori di rispetto e responsabilità . Solo così potremo sperare in un futuro più civile e consapevole.

di Andrea Lorentini "La vile e sconsiderata aggressione al giovane arbitro da parte di un genitore è estremamente rappresentativa di un contesto sociale degradato. Al di là di quella che sarà la punizione della giustizia ordinaria, che auspicio possa essere la più severa possibile, resta lo smarrimento per aver dovuto costatare ancora una volta come ci siano adulti che sono completamente incuranti della negatività del modello da loro rappresentato". Il delegato provinciale Coni Alberto Melis non usa giri di parole per quanto accaduto domenica scorsa nel corso del memorial "Poggini" allo stadio Comunale.

