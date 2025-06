Apriti Cinema l’arena cinematografica dell’Estate Fiorentina sbarca in piazza Pitti | il programma

L’estate fiorentina si arricchisce di un imperdibile evento: “Apriti Cinema”, l’arena cinematografica all’aperto che trasforma Piazza Pitti in un cinema sotto le stelle dal 16 giugno al 27 luglio. Con spettacoli serali alle 21.45 e ingresso gratuito, questa nuova avventura promette emozioni condivise e visioni indimenticabili. Preparate popcorn, sedie e il cuore aperto per un’estate all’insegna del grande schermo all’ombra dei monumenti fiorentini.

