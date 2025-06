Apriti Cinema 2025 | torna l’estate fiorentina del grande schermo

L’estate fiorentina torna a brillare sotto il cielo di Piazza Pitti con Apriti Cinema 2025, l’evento imperdibile che trasforma Firenze in una grande arena cinematografica. Dal 16 giugno al 27 luglio, lasciatevi coinvolgere da serate magiche di film, immersi tra le stelle e l’atmosfera unica della città. Un’occasione per vivere il grande schermo in modo nuovo, gratuito e adatto a tutti. Non perdete questa straordinaria esperienza: il cinema sotto le stelle vi aspetta!

FIRENZE – Si rinnova, nel cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, l’appuntamento con l’arena cinematografica estiva, Apriti Cinema, che si terrà dal 16 giugno al 27 luglio, con spettacoli serali alle 21,45, ad ingresso gratuito. L’arena quest’anno sarà ospitata in piazza Pitti: una nuova location per un’offerta di film sempre più ricca di proposte e con una platea sempre più accogliente. Ad organizzare il cinema sotto le stelle di Apriti Cinema, l’Associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione a cura del Cinema La Compagnia di Firenze (Fondazione Sistema Toscana). Come di consueto, tanti i titoli che provengono dai festival internazionali della 50 Giorni di Cinema a Firenze, come quelli delle rassegne Le notti di mezza estate de Lo Schermo dell’arte, Storie che accadono sulla terra del festival dei Popoli e Summer Edit del Middle East Now. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

'Apriti cinema' sbarca dal 16 giugno in piazza Pitti - Preparati a vivere una stagione cinematografica indimenticabile! Dal 16 giugno al 27 luglio, Piazza Pitti si trasformerà nel cuore pulsante dell’estate fiorentina con 'Apriti Cinema', la rassegna gratuita promossa dal Comune di Firenze.

