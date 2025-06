Apre in viale Kennedy il terzo centro di raccolta in città | Servirà a tutti più decoro e meno rifiuti in strada

Apre in viale Kennedy il terzo centro di raccolta a Foggia, un passo importante verso una città più pulita e ordinata. Questa nuova struttura è progettata per ridurre i rifiuti in strada e migliorare il decoro urbano, rispondendo alle esigenze di cittadini e ambiente. Nonostante le iniziali preoccupazioni sulla salute, oggi appare chiaro che questa innovazione contribuirà a un futuro più sostenibile e vivibile per tutti, rafforzando il senso di comunità e rispetto per il nostro territorio.

Ha ufficialmente aperto i battenti il nuovo centro comunale di raccolta in viale Kennedy, a Foggia. Un'infrastruttura che, al momento dell’annuncio dei lavori, aveva sollevato timori tra i residenti per possibili ripercussioni su salute e igiene, ma che oggi sembra aver conquistato la fiducia del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Apre in viale Kennedy il terzo centro di raccolta in città: "Servirà a tutti, più decoro e meno rifiuti in strada"

In questa notizia si parla di: viale - kennedy - centro - raccolta

Viale Kennedy, pedone investito da un'automobile - Un altro incidente in viale Kennedy, un'arteria trafficata che richiede maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

L'11 GIUGNO APRE IL CCR DI VIALE KENNEDY LA TERZA STRUTTURA DOPO QUELLI DI VIA SPRECACENERE E DI BORGO INCORONATA Mercoledì 11 giugno, alle 10.30, verrà inaugurato ufficialmente il centro comunale di raccolta di viale Kennedy a Partecipa alla discussione

L'11 GIUGNO APRE IL CCR DI VIALE KENNEDY LA TERZA STRUTTURA DOPO QUELLI DI VIA SPRECACENERE E DI BORGO INCORONATA Mercoledì 11 giugno, alle 10.30, verrà inaugurato ufficialmente il centro comunale di raccolta di viale Kennedy a Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Foggia, Amiu inaugura il CCR al Cep. La sindaca: Tanto sciacallaggio politico, il centro è pulitissimo; Foggia, apre il Centro raccolta differenziata di viale Kennedy; Foggia, conclusi i lavori del nuovo CCR in Viale Kennedy: liquidate le spese per il supporto al RUP.

Ciampino, raccolta firme per dire “no” alla ciclabile su viale Kennedy - Per questo motivo, la nostra raccolta firme continuerà anche in occasione del prossimo consiglio comunale che si terrà martedì ...

Ciampino, raccolta firme dell’opposizione per dire “no” alla ciclabile su viale Kennedy. Ecco i motivi - Per questo motivo, la nostra raccolta firme continuerà anche in occasione del prossimo consiglio comunale che si terrà martedì ...