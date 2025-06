Approvato progetto per migliorare la rete idrica di Santarcangelo potenziando il sistema di distribuzione

approvato progetto per migliorare la rete idrica di Santarcangelo potenziando il sistema di distribuzione. La Giunta Comunale ha approvato un investimento di 400 mila euro, denominato “Miglioramento della rete idrica tra il serbatoio Case Nuove e la Strada Provinciale 14”, volto a garantire una fornitura più efficiente e affidabile. L'intervento, progettato e realizzato dal Gruppo Hera, sarà un passo decisivo verso una città più moderna e sostenibile, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini.

La Giunta Comunale di Santarcangelo ha approvato un nuovo progetto da 400 mila euro, denominato “Miglioramento della rete idrica tra il serbatoio Case Nuove e la Strada Provinciale 14”, per potenziare la distribuzione dell'acqua in città . L'intervento, progettato e realizzato dal Gruppo Hera sarà . 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Approvato progetto per migliorare la rete idrica di Santarcangelo potenziando il sistema di distribuzione

In questa notizia si parla di: approvato - progetto - rete - idrica

“Zona 30” a Gardolo: progetto approvato ma non mancano le polemiche - A Gardolo, il progetto della zona 30 ha trovato approvazione, ma le polemiche non mancano. Ben 354 cittadini hanno preso parte al sondaggio “Strade da vivere – Trento in movimento”, con 171 soddisfatti dell'iniziativa.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Approvato progetto per migliorare la rete idrica di Santarcangelo potenziando il sistema di distribuzione; Castel S.Lorenzo, ristrutturazione rete idrica: ok a progetto esecutivo; Estensione rete idrica di Piano Cappelle, approvato il progetto di fattibilità .

Santarcangelo di Romagna, approvato progetto per migliorare la rete idrica - La Giunta Comunale di Santarcangelo ha approvato un nuovo progetto da 400 mila euro, denominato “Miglioramento della rete idrica tra il serbatoio Case Nuove e la Strada Provinciale 14”, per potenziare ...