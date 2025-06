Approvato il disegno di legge contro il fast fashion | sanzioni agli influencer che pubblicizzano Shein

In un passo decisivo contro il fast fashion, la Francia ha approvato un disegno di legge che mira a regolamentare le pubblicità degli influencer, in particolare quelle legate a marchi come Shein e Temu. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui consumiamo moda online, puntando su sostenibilità e responsabilità. Scopriamo insieme come questa legge influenzerà il settore e i nostri acquisti quotidiani. Continua a leggere.

In Francia è stato approvato il disegno di legge contro il fast fashion, che si rivolge soprattutto a colossi cinesi come Shein e Temu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

