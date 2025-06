Approvata la proposta di adesione al coordinamento nazionale per la pace e i diritti umani

Con un atto di grande unità e responsabilità, il Consiglio comunale di Catania ha approvato all’unanimità l’adesione al Coordinamento Nazionale per la Pace e i Diritti Umani. Questo importante passo rafforza l’impegno della città nella promozione di valori fondamentali come giustizia, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Un segnale forte che testimonia la volontà di Catania di essere protagonista attiva in un percorso di pace e progresso condiviso.

Con 23 voti favorevoli su 23 presenti, il Consiglio comunale di Catania ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno che impegna il Comune ad aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. La proposta, presentata dai consiglieri Graziano Bonaccorsi e Gianina. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Approvata la proposta di adesione al coordinamento nazionale per la pace e i diritti umani

