Approvata la legge regionale sull' urbanistica Salva casa Abruzzo

Con l’approvazione della legge regionale "Salva Casa Abruzzo", il nostro territorio si presenta più snello e accessibile per chi sogna di ristrutturare o costruire. Questa innovazione legislativa semplifica le procedure edilizie e urbanistiche, favorendo uno sviluppo sostenibile e più rapido. Una svolta importante che mette al centro le esigenze dei cittadini e delle imprese locali, promuovendo un futuro più dinamico per l’Abruzzo.

Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 giugno con il voto favorevole di maggioranza la legge sull'urbanistica "Salva casa Abruzzo". Una legge che contiene diverse disposizioni in tema di semplificazione edilizia e urbanistica. La norma modifica, inoltre, le leggi regionali 49 del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Approvata la legge regionale sull'urbanistica "Salva casa Abruzzo"

Giampietro (Pd) sulla legge urbanistica "Distruggi Pescara: "Forza Italia non risponde sulla cementificazione della pineta" - Il capogruppo del PD Piero Giampietro non ha dubbi: il sindaco Masci deve alzare la voce e proteggere Pescara dalla minacciosa proposta di legge urbanistica "Distruggi Pescara".

