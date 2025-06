Apple sull' AI il colosso continua ad andare con i piedi di piombo

Apple sull'AI: il colosso mantiene un passo cauto, preferendo consolidare le proprie basi invece di seguire la corsa sfrenata della concorrenza. Alla WWDC, sono state svelate innovazioni significative, ma il loro approccio rimane più riservato e ponderato. Questa strategia potrebbe rivelarsi vincente, garantendo qualità e sostenibilità , anziché rincorrere every trend del momento. In un mondo digitale in rapido cambiamento, la prudenza di Apple potrebbe rappresentare la chiave del suo successo duraturo.

Alla Wwdc il colosso ha presentato diverse novità sul fronte dell'intelligenza artificiale, che però confermano un approccio più conservativo rispetto alla concorrenza. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Apple, sull'AI il colosso continua ad andare con i piedi di piombo

In questa notizia si parla di: colosso - apple - continua - andare

#Apple continua a essere il vero colosso silenzioso del digitale. Solo nel 2024, l’ecosistema dell’#AppStore americano ha generato oltre 400 miliardi di dollari in vendite e pagamenti per gli sviluppatori. Triplicato rispetto al 2019. È un dato che spiega bene il Partecipa alla discussione

Apple lavora su occhiali AI con Siri, fotocamere e notifiche smart, con il 2026 che potrebbe segnare l'ingresso del colosso in una nuova era dei wearable. Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Apple, sull'AI il colosso continua ad andare con i piedi di piombo; App Store, un colosso da 1.300 miliardi di dollari nel 2024; UNIONE EUROPEA: “APPLE NON È CONFORME AL DIGITAL MARKETS ACT”.

UE ad Apple, o cambi App Store entro 60 giorni o paghi miliardi - Inoltre, la Commissione considera il comportamento di Apple particolarmente grave anche per le commissioni ricorrenti sui rinnovi automatici: «Un utente può essere acquisito inizialmente una sola ...

Fortnite vs Apple: nessuna tregua in atto, Epic torna all'attacco - Il caso Fortnite contro Apple scoppiato durante questa estate continua ad andare avanti senza sosta.