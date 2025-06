apple la commissione ue tra innovazione e regolamentazione

Apple si trova al centro di un delicato equilibrio tra innovazione e regolamentazione, con la Commissione UE che impone nuove sfide grazie al Digital Markets Act. Mentre alcune funzionalità dei recenti sistemi operativi potrebbero essere ritardate o sospese in Europa, Cupertino guarda avanti con fiducia, cercando di conciliare progresso tecnologico e rispetto delle regole. Ma come influenzerà questa tensione il futuro dell’azienda e dell’innovazione digitale?

Alcune funzioni dei nuovi sistemi operativi non arriveranno in Europa, altre potrebbero essere rinviate, per effetto del Digital Markets Act che tutela la concorrenza. Ma a Cupertino la pensano diversamente. 🔗 Leggi su Repubblica.it