Appalti truccati 20 indagati nella Ausl di Piacenza

Un vortice di inchieste scuote l'AUSL di Piacenza, con 20 persone indagate per appalti truccati e gravi illeciti. Tra dirigenti, funzionari e manager, emerge un quadro inquietante di corruzione e malaffare che minaccia la trasparenza e l'integritĂ del sistema pubblico. La Guardia di Finanza sta facendo luce su un giro di favori e pratiche illecite, lasciando intravedere un'urgente necessitĂ di riforme e di una maggiore responsabilitĂ .

Sono 20 le persone indagate, a vario titolo, per peculato, turbata libertĂ degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, esercizio abusivo di una professione e falsitĂ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in una vasta indagine della guardia di finanza che ha coinvolto l'Ausl di Piacenza. I 20 indagati sono dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici oltre ad alcuni manager di diverse societĂ private del settore delle forniture di strumenti medico-diagnostici e di ausili ortopedici. Le indagini riguardano l'aggiudicazione di diverse gare di appalto, del valore complessivo di 7 milioni di euro, e alla gestione corretta di fondi del Pnrr, per un totale di 17 milioni di euro, erogati per la realizzazione e l'ammodernamento di strutture sanitarie territoriali locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Appalti truccati, 20 indagati nella Ausl di Piacenza

In questa notizia si parla di: indagati - ausl - piacenza - appalti

Ausl Piacenza. Tagliaferri (FdI): “Commissariare subito l’Ausl di Piacenza e sospendere la direttrice Bardasi” Vai su Facebook

Gare d’appalto Ausl “irregolari” per oltre 7 milioni, venti indagati dalla Finanza; Ausl di Piacenza. Appalti truccati per oltre 7 milioni: 20 indagati tra funzionari pubblici e manager di multinazionali; Sanità : 20 indagati per forniture irregolari di beni e servizi medici. Coinvolta l'Ausl di Piacenza.

Inchiesta appalti, Lega e Fdi “Commissariare l’Ausl di Piacenza” Da piacenzasera.it: Ritengo ora che, da parte della Regione, sia un passo doveroso per fare chiarezza, per ...